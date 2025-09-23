«Заложники правительства»: Польский политик потребовал от Туска открыть границу с Белоруссией

Вице-спикер Сейма (нижняя палата польского парламента — прим. Life.ru) Польши Кшиштоф Босак потребовал от правительства страны немедленно открыть границу с Белоруссией и возобновить пропуск грузового транспорта. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции.

«Наши требования касаются более тысячи грузовиков. Трудно поверить, что польские грузовики и польские граждане оказались в заложниках из-за решения польского правительства», — заявил Босак.

По его словам, закрытие границы не выполняет функцию санкций против Белоруссии, поскольку товарооборот продолжается через страны Балтии.

Парламентарий отметил, что простой одного грузовика обходится перевозчикам в тысячу евро ежедневно. Он заявил, что Польша не может быть мачехой для своих граждан, перевозчиков и предпринимателей, добавив, что страна должна быть безопасной гаванью для своих людей. Вице-спикер призвал премьер-министра Польши Дональда Туска признать ошибки и возобновить работу пограничных переходов.