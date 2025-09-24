Населённый пункт Кировск Донецкой Народной Республики практически полностью взят под контроль российскими военными. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО от 24 сентября.

«Завершается освобождение населённого пункта Кировск ДНР, где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины», — говорится в сводке российского ведомства.

Кроме того, подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации продолжают успешно выполнять поставленные задачи в районе города Купянск Харьковской области. На данном этапе под их контроль перешло 5667 строений из 8667. Значительный вклад в достижение этих результатов внесла недавно начатая военная операция с кодовым названием «Поток».