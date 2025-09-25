Российские военные лишили армию Зеленского ещё одного ЗРК Patriot

ЗРК Patriot считается одним из самых современных комплексов противовоздушной обороны на вооружении Украины. Эти системы были переданы США и их союзниками для защиты украинских городов и стратегических объектов от ракетных ударов. Стоимость одной батареи Patriot оценивается в миллиарды долларов, а каждая пусковая установка и радар — в десятки миллионов. Потеря даже одного элемента комплекса значительно снижает эффективность всей системы ПВО, поскольку Patriot работает как единый комплекс.