Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 сентября, 09:36

Российские военные лишили армию Зеленского ещё одного ЗРК Patriot

Минобороны РФ: ВСУ потеряли пусковую и РЛС комплекса Patriot после удара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российские военные нанесли удар по позиции американского ЗРК Patriot, используемого ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, уничтожены пусковая установка, кабина боевого управления и радиолокационная станция AN/MPQ-65.

ЗРК Patriot считается одним из самых современных комплексов противовоздушной обороны на вооружении Украины. Эти системы были переданы США и их союзниками для защиты украинских городов и стратегических объектов от ракетных ударов. Стоимость одной батареи Patriot оценивается в миллиарды долларов, а каждая пусковая установка и радар — в десятки миллионов. Потеря даже одного элемента комплекса значительно снижает эффективность всей системы ПВО, поскольку Patriot работает как единый комплекс.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

