26 сентября, 06:02

Украина требует ответов на два вопроса из-за резкой смены позиции Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть свои территории при поддержке НАТО и европейских союзников, вызвали волну вопросов в Киеве и среди западных партнёров. Издание The Washington Post отмечает, что подобные высказывания американского лидера порой расходятся с его предыдущими позициями.

Там напомнили, что Трамп выступал с призывами к украинской стороне рассмотреть возможность уступить какую-то часть территории ради достижения мира. Теперь же он озвучивает совершенно иной взгляд, из-за чего в украинских кругах возникло недоумение, ведь никто не знает, насколько все эти обещания серьёзны.

Власти Украины стремятся понять, что именно подразумевает Трамп, а также насколько долго Запад готов сохранять напряжённость в отношениях с Россией ради продолжения конфликта.

Новый торговый удар США: Трамп объявил о тарифах на мебель, грузовики и фарму
Ранее глава Белого дома изменил свою публичную позицию относительно Украины, заявив, что Россия ведёт бесцельную борьбу и представляет собой в ней «бумажного тигра». Впрочем, какое-то время спустя он пообещал больше никогда не позволять себе таких сравнений.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
