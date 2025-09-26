Украина требует ответов на два вопроса из-за резкой смены позиции Трампа

Недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть свои территории при поддержке НАТО и европейских союзников, вызвали волну вопросов в Киеве и среди западных партнёров. Издание The Washington Post отмечает, что подобные высказывания американского лидера порой расходятся с его предыдущими позициями.

Там напомнили, что Трамп выступал с призывами к украинской стороне рассмотреть возможность уступить какую-то часть территории ради достижения мира. Теперь же он озвучивает совершенно иной взгляд, из-за чего в украинских кругах возникло недоумение, ведь никто не знает, насколько все эти обещания серьёзны.

Власти Украины стремятся понять, что именно подразумевает Трамп, а также насколько долго Запад готов сохранять напряжённость в отношениях с Россией ради продолжения конфликта.