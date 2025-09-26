Интервидение
26 сентября, 03:29

Новый торговый удар США: Трамп объявил о тарифах на мебель, грузовики и фарму

Трамп ввёл новые пошлины от 25 до 100% на грузовики, мебель и лекарства

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп снова обрушился на иностранных производителей. В соцсети Truth Social он объявил, что с 1 октября вводит 25-процентную пошлину на тяжёлые грузовики, выпущенные за пределами Америки.

«Мы защищаем наших производителей от нечестной конкуренции», – написал хозяин Белого дома.

На этом американский лидер не остановился: с той же даты ввоз кухонных шкафов и мебели для ванной подорожает сразу на 50%, а мягкой мебели – на 30%. Ещё более жёсткие меры коснутся фармацевтического рынка: если компания не строит завод в США, её лекарства будут облагаться 100-процентной пошлиной. По словам Трампа, исключения сделают только для тех, кто уже начал строительство предприятий.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп прямо с трибуны ООН пригрозил России «очень сильным раундом серьёзных пошлин», если Москва откажется договариваться по Украине. Он обвинил Европу в двойных стандартах: с одной стороны – осуждение действий Москвы, с другой – закупка российских энергоресурсов, и призвал союзников в ЕС «действовать вместе».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

