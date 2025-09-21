Моди в ответ на пошлины Трампа призвал индусов не покупать импортные товары

Граждане Индии должны сознательно выбирать продукцию отечественного производства, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. Его обращение к нации прозвучало на фоне обострения торговых отношений с Соединёнными Штатами.

Глава правительства призвал соотечественников с гордостью заявлять о покупке товаров местного производства. Как передаёт The India Today, Моди обратил внимание на то, что соотечественники часто не задумываются о происхождении продукции, например обычной расчёски. Он подчеркнул важность поддержки товаров, созданных упорным трудом национальной молодёжи, в которые вложен труд индийских работников.

«Часто мы даже не знаем, сделана ли расчёска в нашем кармане в Индии или за рубежом. Нам следует покупать продукты с пометкой «Сделано в Индии», созданные тяжёлым трудом молодёжи нашей страны. Продукты, которые несут пот наших сыновей и дочерей», — сказал индийский премьер.

Напомним, что с 27 августа США ввели дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары. Данные меры дополнили уже существующие тарифные ограничения, введённые под предлогом защиты американских экономических интересов. Реальной причиной санкций стало приобретение Индией российской нефти на фоне украинского конфликта. Совокупные пошлины в размере 50% затронули 55% всего индийского экспорта в США, который достиг 86,5 миллиарда долларов в 2024 году.