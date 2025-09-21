Фон дер Ляйен ответила на призыв Трампа к ЕС о пошлинах для Индии и Китая

Евросоюз самостоятельно определит свою торговую политику в отношении Индии и Китая, не следуя автоматически призывам США о введении 100% пошлин. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Soir.

Глава ЕК уточнила, что инициатива администрации Трампа связана с желанием усилить давление на Россию для прекращения конфликта и возвращения к переговорному процессу. Именно этим фон дер Ляйен объяснила недавнее предложение 19-го пакета санкционных мер против Москвы. При этом она подтвердила намерение Европы продолжать координацию усилий с трансатлантическими партнёрами и странами «Большой семёрки».

Отдельное внимание Урсула уделила отношениям с Индией, отметив растущую роль страны в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Фон дер Ляйен анонсировала новую стратегическую повестку ЕС — Индия. Её приоритетами станут укрепление взаимной обороны и безопасности, а также заключение соглашения о свободной торговле до конца 2025 года для усиления геополитических позиций блока.