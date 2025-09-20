ЕС исключил важный пункт из 19-го пакета санкций против России
ЕС не внесёт ограничения на закупку российской нефти в 19-й пакет санкций
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha
Европейский союз не станет вводить ограничения на закупку российской нефти в рамках очередного, 19-го пакета санкций. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министров финансов и экономики стран-членов ЕС в Копенгагене.
«Что касается 19-го пакета санкций в области энергетики, то он конкретно не касается нефти, но касается СПГ», — сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.
Напомним, еврокомиссия обнародовала структуру девятнадцатого по счету пакета ограничительных мер в отношении России. Примечательно, что итоговый перечень санкций не включает ранее обсуждавшиеся инициативы о введении визовых барьеров для граждан РФ, а также положения о вторичных санкциях для Китая и Индии. Данное решение было принято вопреки оказываемому со стороны США давлению.