ЕС исключил важный пункт из 19-го пакета санкций против России

Европейский союз не станет вводить ограничения на закупку российской нефти в рамках очередного, 19-го пакета санкций. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министров финансов и экономики стран-членов ЕС в Копенгагене.

«Что касается 19-го пакета санкций в области энергетики, то он конкретно не касается нефти, но касается СПГ», — сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.