Потолок нефти, удар по газу и криптовалютам: ЕС представил новый пакет санкций против России
ЕС утвердил 19-й пакет санкций: потолок цен на нефть и запрет СПГ
Европейская комиссия представила содержание 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в видеообращении, опубликованном на сайте комиссии.
Среди ключевых мер:
- снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель;
- полный запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС;
- полный запрет на сделки с компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть»;
- включение в санкционный список еще 118 судов, подозреваемых в перевозке российской нефти (всего под санкциями уже более 560 судов);
- новые ограничения против российских и иностранных банков, а также впервые — против криптовалютных платформ.
При этом в окончательный список не вошли предложения о введении визовых ограничений для россиян и о вторичных санкциях против Китая и Индии, несмотря на давление со стороны США.
Ранее Life.ru рассказал, что Еврокомиссия не планирует конфисковывать замороженные российские активы, но намерена использовать их для предоставления Украине кредитов на «репарации». Дмитрий Медведев пригрозил за это карой «уродцам из ЕС».