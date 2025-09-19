Потолок нефти, удар по газу и криптовалютам: ЕС представил новый пакет санкций против России

Европейская комиссия представила содержание 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в видеообращении, опубликованном на сайте комиссии.

При этом в окончательный список не вошли предложения о введении визовых ограничений для россиян и о вторичных санкциях против Китая и Индии, несмотря на давление со стороны США.