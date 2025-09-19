Еврокомиссия утвердила содержание 19-го пакета санкций против России

Еврокомиссия согласовала содержание нового, 19-го по счету, пакета санкций против России. Об этом сообщила представитель ЕК Паулина Пиньо на брифинге, передает AFP.

«Комиссия приняла новый пакет санкций против России, 19-й пакет», — заявила она.

По словам Пиньо, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представит его детали сегодня вместе с заместителем председателя комиссии Каей Каллас. Точное время обнародования ограничений объявят позже.