Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 12:07

Еврокомиссия утвердила содержание 19-го пакета санкций против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Еврокомиссия согласовала содержание нового, 19-го по счету, пакета санкций против России. Об этом сообщила представитель ЕК Паулина Пиньо на брифинге, передает AFP.

«Комиссия приняла новый пакет санкций против России, 19-й пакет», — заявила она.

По словам Пиньо, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представит его детали сегодня вместе с заместителем председателя комиссии Каей Каллас. Точное время обнародования ограничений объявят позже.

Брюссель задумал ввести единые правила выдачи шенгенских виз из-за тысяч россиян в Европе
Брюссель задумал ввести единые правила выдачи шенгенских виз из-за тысяч россиян в Европе

Ранее публикация нового пакета откладывалась: его планировали обнародовать 16 сентября, однако обсуждение сместилось на вопросы Венгрии и Словакии. В частности, в ЕС рассматривали, как снизить зависимость этих стран от российской нефти.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Еврокомиссия
  • Санкции против России
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar