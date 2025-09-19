Еврокомиссия утвердила содержание 19-го пакета санкций против России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi
Еврокомиссия согласовала содержание нового, 19-го по счету, пакета санкций против России. Об этом сообщила представитель ЕК Паулина Пиньо на брифинге, передает AFP.
«Комиссия приняла новый пакет санкций против России, 19-й пакет», — заявила она.
По словам Пиньо, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представит его детали сегодня вместе с заместителем председателя комиссии Каей Каллас. Точное время обнародования ограничений объявят позже.
Ранее публикация нового пакета откладывалась: его планировали обнародовать 16 сентября, однако обсуждение сместилось на вопросы Венгрии и Словакии. В частности, в ЕС рассматривали, как снизить зависимость этих стран от российской нефти.