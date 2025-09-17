Брюссель задумал ввести единые правила выдачи шенгенских виз из-за тысяч россиян в Европе
Handelsblatt: ЕК хочет ввести общие правила по ограничению выдачи виз россиянам
Еврокомиссия рассматривает возможность ужесточения визового режима для граждан России в рамках нового пакета санкций, сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в структурах Евросоюза. В публикации обращается внимание на то, что в 2024 году государства сообщества выдали более шестисот тысяч шенгенских виз россиянам.
В связи с этим Еврокомиссия намерена разработать единые правила, призванные обеспечить одинаково строгие ограничения на выдачу шенгенских виз для россиян всеми странами-членами ЕС. Согласно приведённым данным, наибольшее количество виз в минувшем году было выдано такими странами, как Италия (свыше 152 тысяч), Франция (123 890), Испания (111 537) и Греция (59 703).
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём интервью ТАСС ранее отмечала, что в случае введения Европейским союзом новых визовых ограничений, ответные меры со стороны России будут сформированы исключительно исходя из национальных интересов страны.
Ранее Life.ru рассказывал, что в декабре ЕС собирался ужесточить визовый режим для россиян и жителей других стран, которые в Брюсселе считают «враждебными». Впрочем, такая инициатива не снискала поддержки даже среди стран членов-Евросоюза: Италия, Испания, Франция, Венгрия и Греция заблокировали этот проект.