ЕС снова ужесточит визовый режим для россиян

В декабре Евросоюз намерен опубликовать рекомендации по ужесточению визового режима для граждан России и других стран, признанных «враждебными». Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

«Новые руководящие принципы для стран блока, которые должны быть выпущены в конце года, будут рекомендовать более жёсткие ограничения на выдачу виз россиянам и гражданам других враждебных стран», — говорится в сообщении.

Рекомендации не будут носить обязательный характер. Документ будет содержать общие положения, устанавливающие более жёсткие критерии для въезда россиян в Евросоюз. При этом данные меры не связаны с 19-м пакетом санкций, который рассматривается лидерами ЕС.