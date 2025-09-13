ЕС снова ужесточит визовый режим для россиян
Politico: ЕС выпустит более жёсткие ограничения на выдачу виз гражданам России
В декабре Евросоюз намерен опубликовать рекомендации по ужесточению визового режима для граждан России и других стран, признанных «враждебными». Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.
«Новые руководящие принципы для стран блока, которые должны быть выпущены в конце года, будут рекомендовать более жёсткие ограничения на выдачу виз россиянам и гражданам других враждебных стран», — говорится в сообщении.
Рекомендации не будут носить обязательный характер. Документ будет содержать общие положения, устанавливающие более жёсткие критерии для въезда россиян в Евросоюз. При этом данные меры не связаны с 19-м пакетом санкций, который рассматривается лидерами ЕС.
Ранее правила для оформления неиммиграционных виз ужесточили представители госдепартамента США. Теперь россиянам придётся постараться ещё больше, чтобы получить документ. Нашим соотечественникам нужно подавать заявление на собеседование только в специально назначенных посольствах или консульствах в других странах.