США усложнили правила оформления виз для граждан России

Госдепартамент США изменил процедуру получения неиммиграционных виз, значительно усложнив её для граждан РФ, обратил внимание эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. По его словам, теперь россиянам необходимо подавать заявление на собеседование только в специально назначенных посольствах или консульствах в других странах. При этом визовые сборы не возвращаются и не переносятся.

Сроки ожидания могут сильно различаться в зависимости от региона. Существующие записи на приём пока что остаются действительными, однако в будущем время ожидания может увеличиться до шести месяцев и более. Исключения делаются лишь по гуманитарным причинам, например, если поездка связана с лечением.