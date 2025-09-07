США усложнили правила оформления виз для граждан России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rbkomar
Госдепартамент США изменил процедуру получения неиммиграционных виз, значительно усложнив её для граждан РФ, обратил внимание эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. По его словам, теперь россиянам необходимо подавать заявление на собеседование только в специально назначенных посольствах или консульствах в других странах. При этом визовые сборы не возвращаются и не переносятся.
Сроки ожидания могут сильно различаться в зависимости от региона. Существующие записи на приём пока что остаются действительными, однако в будущем время ожидания может увеличиться до шести месяцев и более. Исключения делаются лишь по гуманитарным причинам, например, если поездка связана с лечением.
Собеседник 360.ru также отметил, что сейчас выбор стран для подачи заявлений существенно ограничен Казахстаном и Польшей, тогда как ранее поток заявителей распределялся между разными государствами. При этом для поездки в Варшаву требуется шенгенская виза, в Астану виза не нужна. Россияне, проживающие за рубежом, могут проходить собеседование в стране своего пребывания, при условии предоставления подтверждающих документов о месте проживания.
Напомним, Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для граждан России в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам, но пока в пробном варианте до сентября следующего года. Безвизовый режим распространяется и на граждан Поднебесной. Кроме того, Словакия возобновила приём документов россиян для получения туристической визы.