Одна из стран НАТО возобновила выдачу гуманитарных виз россиянам

В июле 2025 года Германия полностью остановила выдачу гуманитарных виз для россиян и белорусов после прихода к власти новой коалиции, которая решила сократить программы приема иностранцев. Но теперь ФРГ планирует возобновить выдачу таких виз. Об этом сообщил депутат Европарламента Сергей Лагодинский.

«Мы добились снятия моратория на гумвизы для белорусов и россиян. Сегодня представители правительства подтвердили публично, и я могу открыто сообщить. Спасибо немецкому МИДу за поддержку», — написал он в своих соцсетях.

Лагодинский подчеркнул, что решение даст возможность россиянам и белорусам снова подавать документы на временное пребывание в Германии в гуманитарных целях.