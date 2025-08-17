Встреча Путина и Трампа
16 августа, 21:36

Госдеп временно прекратил выдачу гуманитарных виз гражданам Газы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jim Lambert

Госдепартамент США объявил о приостановке действия всех виз для жителей сектора Газа. Решение связано с необходимостью проверки процесса выдачи гуманитарных виз. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

В сообщении уточняется, что меры касаются временных медицинских и гуманитарных виз, которые выдавались в последние дни. Приостановка будет действовать на период проведения полного и тщательного пересмотра процедур.

«Невооружённым глазом видно»: В Дании жёстко раскритиковали лидера Израиля

А ранее стало известно, что Израиль ведёт переговоры с пятью странами о возможности приёма палестинцев, желающих покинуть сектор Газа. Согласно СМИ, эти страны рассчитывают получить «значительную финансовую и международную компенсацию» в обмен на возможность переселения части из более чем двух миллионов жителей Газы. Также упоминаются консультации с Сомалилендом, у которого нет статуса государства.

Тимур Хингеев
