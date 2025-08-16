Встреча Путина и Трампа
Регион
16 августа, 13:09

«Невооружённым глазом видно»: В Дании жёстко раскритиковали лидера Израиля

Фредериксен: Для Израиля было бы лучше, если бы Нетаньяху не возглавлял страну

Обложка © ТАСС / Denes Erdos

Израильского лидера Биньямина Нетаньяху резко раскритиковала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, заявив, что для Израиля было бы лучше, если он покинет пост премьера. Об этом она рассказала в интервью датской газете Jyllands-Posten.

«Нетаньяху сейчас сам по себе является проблемой... Невооружённым глазом видно, что нам очень, очень трудно повлиять на то, что происходит в Израиле... На наш взгляд, это правительство заходит слишком далеко», — добавила она.

По её словам, текущее правительство Израиля действует «против интересов» страны, что затрудняет международное сотрудничество и урегулирование критических вопросов.

Правительство Израиля одобрило решение Нетаньяху об оккупации сектора Газа
Ранее США и Израиль столкнулись с резкими дипломатическими столкновениями. Так, президент США Дональд Трамп сильно раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за сообщений о массовом голоде в секторе Газа. Телефонный разговор 28 июля проходил на повышенных тонах: Нетаньяху утверждал, что сведения о голоде якобы сфабрикованы ХАМАС, а Трамп бурно возразил, заявив, что видел доказательства, что дети в анклаве действительно страдают от нехватки пищи.

Милена Скрипальщикова
