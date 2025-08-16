«Невооружённым глазом видно»: В Дании жёстко раскритиковали лидера Израиля

Израильского лидера Биньямина Нетаньяху резко раскритиковала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, заявив, что для Израиля было бы лучше, если он покинет пост премьера. Об этом она рассказала в интервью датской газете Jyllands-Posten.

«Нетаньяху сейчас сам по себе является проблемой... Невооружённым глазом видно, что нам очень, очень трудно повлиять на то, что происходит в Израиле... На наш взгляд, это правительство заходит слишком далеко», — добавила она.

По её словам, текущее правительство Израиля действует «против интересов» страны, что затрудняет международное сотрудничество и урегулирование критических вопросов.