Ещё одна страна ЕС начала выдавать российским туристам шенгенские визы

Словацкое консульство в России возобновило приём заявок на туристические визы. Об этом сообщил визовый центр Словакии в России BLS International.

«Консульство Словакии в России теперь принимает заявления на получение визы с целью туризма», — говорится в официальном сообщении организации.

Ранее выдачу гуманитарных виз россиянам возобновила Германия. Она была ограничена с июля этого года после прихода к власти новой коалиции, которая решила сократить программы приёма иностранцев. Решение даст возможность россиянам снова подавать документы на временное пребывание в ФРГ.