В Союзе турагенств объяснили, почему россияне практически перестали ездить в Европу

По его словам, ни один из крупных российских туроператоров в настоящее время не предлагает пакетных туров в Европу с гарантией получения визы. Эксперт пояснил, что те немногие россияне, которые всё ещё ездят в ЕС, имеют для этого особые основания: острую необходимость в лечении за границей, владение недвижимостью в странах Евросоюза, вид на жительство или второе гражданство.