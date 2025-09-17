Владимир Путин
17 сентября, 12:47

В Союзе турагенств объяснили, почему россияне практически перестали ездить в Европу

Глава СТА Голов: Крупный туризм из РФ в Европу иссяк из-за сложностей с визами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zigres

Массовый туризм из России в страны Евросоюза практически прекратился из-за сложностей с получением виз. Об этом заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

По его словам, ни один из крупных российских туроператоров в настоящее время не предлагает пакетных туров в Европу с гарантией получения визы. Эксперт пояснил, что те немногие россияне, которые всё ещё ездят в ЕС, имеют для этого особые основания: острую необходимость в лечении за границей, владение недвижимостью в странах Евросоюза, вид на жительство или второе гражданство.

Голов в разговоре с радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что эти категории путешественников составляют исключение, в то время как массовые туристические поездки в Европу из России в текущих условиях практически невозможны.

Толпы москвичей штурмуют визовый центр: Ажиотаж из-за сезона Момидзи в Японии
Ранее Life.ru рассказывал, что в декабре ЕС собирался ужесточить визовый режим для россиян и жителей других стран, которые в Брюсселе считают «враждебными». Правда такая инициатива не снискала поддержки даже среди стран членов-Евросоюза: Италия, Испания, Франция, Венгрия и Греция заблокировали этот проект.

