Бунт против Брюсселя: Пять стран Европы отказались вводить визовые ограничения для россиян

Греция совместно с Италией, Испанией, Францией и Венгрией заблокировала инициативу Евросоюза о введении дополнительных визовых ограничений для россиян. Об этом сообщил портал рronews.gr.

Издание уточнило, что Афины впервые с начала специальной военной операции выступили против ужесточения визового режима для граждан РФ. В материале подчёркивается, что данные меры нанесли бы масштабный урон туристической отрасли тех регионов, которые по-прежнему популярны у россиян, в частности Ионических островов.

Расходы среднестатистического российского туриста составляют порядка 1300 евро в день, что более чем в два раза превышает средние траты путешественников из других стран в размере 567 евро. При этом до 2015 года россияне тратили около 900 евро при средних показателях в 600 евро.

Введение ограничений на выдачу многократных виз способно спровоцировать негативные последствия, выходящие далеко за рамки туристической отрасли. Так, под ударом может оказаться жизнедеятельность русскоязычной диаспоры, постоянно проживающей в Греции. Кроме того, в публикации отмечается, что в качестве ответной меры Москва может ввести аналогичные ограничения для граждан Греции, что чревато очередным серьёзным спадом в объёмах экспорта южноевропейского государства. Примечательно, что позиция Афин по данному вопросу не осталась без поддержки — Италия, Испания, Франция и Венгрия также выступили против инициативы. В то же время Кипр, значительную часть населения которого составляют обладатели российских паспортов, своё право вето применить не решился.