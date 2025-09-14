Германия опровергла слухи о новых визовых ограничениях для россиян
Посольство ФРГ: Выдачу виз гражданам России ужесточили ещё в 2022 году
Германия не вводила дополнительных ограничений на выдачу виз гражданам Российской Федерации в последнее время. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии, речь идёт о мерах, утверждённых три года назад.
«Речь идёт об ограничениях 2022 года», — объяснили представители дипведомства.
Ранее сообщалось о призыве правительства Германии к ужесточению правил выдачи шенгенских виз для граждан России в рамках 19-го пакета санкций. Власти ФРГ настаивают на полном выполнении Еврокомиссией рекомендаций по сокращению туристических виз для россиян, принятых ещё в 2022 году. Поскольку такие меры, как увеличение пошлин и сроков рассмотрения, не позволили достичь нужного эффекта, посольство в Москве подтвердило введение более строгих правил выдачи шенгенских и национальных виз.