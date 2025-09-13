Россиянам перестали выдавать визы в Испанию

Россияне больше не могут получить визы в Испанию «по техническим причинам». Соответствующее заявление появилось на сайте московского Генконсульства страны. При этом не уточняется, когда появится возможность оформления документов.

«Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказано в тексте.