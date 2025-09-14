Ещё одна европейская страна ужесточила выдачу шенгена россиянам
Германия ужесточила критерии выдачи национальных и шенгенских виз для россиян
Посольство Германии в Москве подтвердило ужесточение критериев выдачи национальных и шенгенских виз для граждан России. В диппредставительстве пояснили, что это связано с «повышенными рисками безопасности для ЕС» из-за боевых действий на Украине.
«Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», — сообщило посольство RTVI.
Ранее сообщалось о призыве правительства Германии к ужесточению правил выдачи шенгенских виз для граждан России в рамках 19-го пакета санкций. Предложения ФРГ включают требование к Еврокомиссии о полной реализации рекомендаций 2022 года, направленных на существенное сокращение выдачи туристических виз россиянам. Несмотря на введённые меры, такие как увеличение визового сбора и сроков рассмотрения заявлений, добиться желаемого сокращения туристического потока не удалось.