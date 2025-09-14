Ещё одна европейская страна ужесточила выдачу шенгена россиянам

Посольство Германии в Москве подтвердило ужесточение критериев выдачи национальных и шенгенских виз для граждан России. В диппредставительстве пояснили, что это связано с «повышенными рисками безопасности для ЕС» из-за боевых действий на Украине.

«Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», — сообщило посольство RTVI.