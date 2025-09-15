ЕК: Число шенгенских виз, выданных россиянам, упало с 4 млн до 541 тыс за 5 лет
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andreeva Viktoriia
Количество шенгенских виз, выданных российским гражданам, сократилось более чем в семь раз за последние пять лет. Данное заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.
По его данным, если в 2019 году было выдано 4 миллиона виз, то в 2024 году этот показатель составил лишь 541 тысячу. Представитель ЕК подтвердил, что комиссия внимательно отслеживает выполнение странами-членами рекомендаций по ограничению визовой политики в отношении россиян, принятых после односторонней отмены соглашения о визовом упрощении в 2022 году.
«За 2019 год это было выдано 4 миллиона, и с тех пор этот показатель снизился до 570 тысяч в 2023 году, а затем до 541 тысячи в 2024 году. Это значительное общее сокращение с 2019 по 2024 год с 4 миллионов до примерно 500 тысяч виз», — говорится в сообщении.
Он также упомянул, что к концу текущего года Еврокомиссия планирует представить новую визовую стратегию. Однако отказался комментировать возможное включение дополнительных ограничений в рамках обсуждаемого 19-го пакета санкций против России.
Ранее сообщалось, что для россиян некоторые страны Евросоюза хотят ввести полный запрет на въезд. Эту идею продвигают наиболее воинственно настроенные государства, однако для её реализации потребуется поддержка квалифицированного большинства стран блока.