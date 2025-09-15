ЕК: Число шенгенских виз, выданных россиянам, упало с 4 млн до 541 тыс за 5 лет

Количество шенгенских виз, выданных российским гражданам, сократилось более чем в семь раз за последние пять лет. Данное заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

По его данным, если в 2019 году было выдано 4 миллиона виз, то в 2024 году этот показатель составил лишь 541 тысячу. Представитель ЕК подтвердил, что комиссия внимательно отслеживает выполнение странами-членами рекомендаций по ограничению визовой политики в отношении россиян, принятых после односторонней отмены соглашения о визовом упрощении в 2022 году.

«За 2019 год это было выдано 4 миллиона, и с тех пор этот показатель снизился до 570 тысяч в 2023 году, а затем до 541 тысячи в 2024 году. Это значительное общее сокращение с 2019 по 2024 год с 4 миллионов до примерно 500 тысяч виз», — говорится в сообщении.

Он также упомянул, что к концу текущего года Еврокомиссия планирует представить новую визовую стратегию. Однако отказался комментировать возможное включение дополнительных ограничений в рамках обсуждаемого 19-го пакета санкций против России.