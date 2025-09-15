ЕС обсуждает полный запрет на въезд россиян: Москва пообещала ответ

Ряд стран Евросоюза предлагает ввести полный запрет на въезд российских туристов. Как сообщает портал Euractiv, эту идею продвигают наиболее воинственно настроенные государства, однако для её реализации потребуется поддержка квалифицированного большинства стран блока.

Ранее источник Euractiv сообщил, что в 19-м пакете антироссийских санкций могут ужесточить правила выдачи виз россиянам. Сейчас большинство стран ЕС, граничащих с Россией, уже серьёзно ограничили выдачу виз, тогда как Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия продолжают оформлять их сравнительно свободно, рассчитывая на туристический поток.

Помимо этого, в Евросоюзе обсуждают идею ограничить передвижение российских дипломатов, разрешив им находиться только в стране аккредитации. Однако она пока не получила поддержки: часть стран опасается ответных мер Москвы и сомневается, что за такими ограничениями удастся эффективно следить.