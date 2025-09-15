Спрос на отдых в Китае вырос в два раза после отмены виз для россиян

Китай стал точкой притяжения российских туристов после введения безвизового режима. Спрос на туры, авиабилеты и бронирование отелей вырос на 50-100% Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Платная виза была сдерживающим фактором. Теперь интерес к Китаю только усилился: на лето рост составил 10%, на осень-зиму — уже 50%. Сейчас около 80% турпотока приходится на Хайнань», — рассказала PR-директор Fun&Sun Ольга Ланская.