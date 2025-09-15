Спрос на отдых в Китае вырос в два раза после отмены виз для россиян
РСТ: Российские туристы начали в два раза чаще ездить в Китай после отмены виз
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fedorenko
Китай стал точкой притяжения российских туристов после введения безвизового режима. Спрос на туры, авиабилеты и бронирование отелей вырос на 50-100% Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Платная виза была сдерживающим фактором. Теперь интерес к Китаю только усилился: на лето рост составил 10%, на осень-зиму — уже 50%. Сейчас около 80% турпотока приходится на Хайнань», — рассказала PR-директор Fun&Sun Ольга Ланская.
Чаще всего россиян интересует пляжный отдых в Хайнане. Однако растёт спрос и на маршруты, охватывающие сразу несколько китайских городов. Например, Шанхай — Пекин — Тяньцзинь — Гуанчжоу. В связи со спросом повысились и цены на авиабилеты — они подорожали на 15-20% и начали стоить около 20-30 тысяч рублей.
Напомним, безвизовый режим для граждан России введён в пробном варианте — с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года. Решение было принято на фоне переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине. Граждане Китая также могут посещать Россию без оформления виз.