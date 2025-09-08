Китай по цене Турции? Россиянам рассказали о безвизовом отдыхе в Поднебесной

С 15 сентября вступает в силу безвизовый режим между Россией и Китаем. Граждане двух стран смогут находиться на территории соседнего государства до 30 дней без оформления дополнительных документов. О том подешевеют ли поездки и как путешествовать в Поднебесной, рассказали наши коллеги из Фонтанки.

Теперь россияне с загранпаспортом смогут въезжать в Китай без визы для туристических, деловых или частных поездок, а также для встреч с родственниками и друзьями. Те же условия будут действовать и для граждан Поднебесной при поездках в Россию. Ранее для путешествий требовалось оформлять туристическую визу типа L или пользоваться ограниченными вариантами безвизового въезда — например, транзитом, групповыми турами или отдыхом на острове Хайнань.

В Ассоциации туроператоров России отмечали, что в 2024 году россияне совершили около 1,5 миллиона поездок в КНР. По мнению вице-президента АТОР Артура Мурадяна, после отмены виз турпоток может вырасти на 30–40%. Он полагает, что самостоятельные путешественники получат больше свободы для планирования, хотя в ближайшее время авиабилеты могут подорожать из-за повышенного спроса.

Эксперты полагают, что сложность получения виз стала основным препятствием для потока туристов в Китай, несмотря на нарастающий интерес к направлению. Особенно ощутимо это недополучение туристического потока сказалось на материковой части КНР. Распространённое представление о дороговизне поездок в Поднебесную, по мнению специалиста, сформировалось под влиянием дорогих экскурсионных пакетов, стоимость которых может достигать 300-400 тысяч рублей (что, вероятно, относится к эксклюзивным авторским или персональным турам). Однако, на самом деле, путешествия в Китай для россиян могут оказаться сравнимы по бюджету с отдыхом в Турции или на Ближнем Востоке.

В настоящее время воздушное сообщение между Россией и Китаем активно развивается: 8 российских авиакомпаний выполняют рейсы по 36 направлениям, а 10 китайских перевозчиков обслуживают 24 маршрута. Общее количество еженедельных рейсов составляет 230. К примеру, авиакомпания Hainan Airlines предлагает билеты в Санью с пересадкой в Пекине за 332,81 евро (ориентировочно 31 тысяча рублей), хотя обратный билет обойдется вдвое дороже. Sichuan Airlines продает билеты из Санкт-Петербурга в Пекин по цене 400 евро (38 тысяч рублей), а обратно – за 520 евро (49 тысяч рублей).

Традиционно, любители пляжного отдыха выбирают остров Хайнань. Шанхай привлекает ценителей современной городской архитектуры, впечатляющих небоскребов и шопинга. Пекин же является центром культурно-познавательного туризма, где расположены такие знаковые достопримечательности, как Запретный город — бывшая резиденция китайских императоров, а также множество других исторических дворцов и храмов. Всего в 80 километрах от китайской столицы можно увидеть легендарный участок Великой Китайской стены.