Влюбляются и хотят приехать снова: Россияне оценили безвизовый въезд в Китай

Большинство россиян (64%) поддержали введение безвизового режима для россиян в Китае, выразив желание посетить страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса и комментарии читателей издания 74.RU.

Многие комментаторы сравнивали страну со сказкой и другой планетой, отмечая её уникальную культуру и архитектуру. Некоторые усмотрели в этом шаге важный геополитический сигнал, демонстрирующий укрепление отношений между Москвой и Пекином и независимость от Запада.

«Мечтаю побывать в Китае. Кто был там, влюбляются в него и хотят приехать туда снова. Хорошо, что сделали безвиз, есть возможность полюбоваться страной», — отмечают в комментариях.

В то же время некоторые (36%) отнеслись к безвизовому режиму скептически. Критики выражали опасения по поводу экологической ситуации и возможных вирусов, отмечая отсутствие интереса к поездке.

«Там нечего делать. Вот вообще. Природы нет — угроблена. Риск подхватить неизвестный вирус», — считает челябинец.