Влюбляются и хотят приехать снова: Россияне оценили безвизовый въезд в Китай

74.RU: 64% жителей челябинска поддержали безвизовый режим с Китаем
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sittirak Jadlit
Большинство россиян (64%) поддержали введение безвизового режима для россиян в Китае, выразив желание посетить страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса и комментарии читателей издания 74.RU.
Многие комментаторы сравнивали страну со сказкой и другой планетой, отмечая её уникальную культуру и архитектуру. Некоторые усмотрели в этом шаге важный геополитический сигнал, демонстрирующий укрепление отношений между Москвой и Пекином и независимость от Запада.
«Мечтаю побывать в Китае. Кто был там, влюбляются в него и хотят приехать туда снова. Хорошо, что сделали безвиз, есть возможность полюбоваться страной», — отмечают в комментариях.
В то же время некоторые (36%) отнеслись к безвизовому режиму скептически. Критики выражали опасения по поводу экологической ситуации и возможных вирусов, отмечая отсутствие интереса к поездке.
«Там нечего делать. Вот вообще. Природы нет — угроблена. Риск подхватить неизвестный вирус», — считает челябинец.
Прагматики указывали на высокую стоимость перелётов (от 50 тысяч рублей), проблемы с использованием российских банковских карт и отсутствие загранпаспортов у многих жителей региона. Некоторые предлагали развивать въездной туризм из Китая для поддержки местной экономики.
Напомним, что с 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для граждан России, чтобы способствовать взаимным поездкам. Он будет действовать в тестовом режиме до сентября следующего года. Также стоит отметить, что безвизовый режим касается и граждан Китая. После отмены виз для россиян, при условии нормального прохождения паспортного контроля, ожидается увеличение туристического потока на 30-40% в материковую часть Китая.