15 сентября, 12:01

Визовый центр Испании в Москве отменил записи туристов на подачу документов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Приём заявлений на испанскую визу в московском визовом центре временно прекращён. Консульство сообщило, что это связано с техническими неполадками, и возобновление работы произойдёт по дополнительному уведомлению. После восстановления приёма, подать документы на визу можно будет только по предварительной записи.

«Подать заявление на визу, включая национальные и студенческие, можно будет только по предварительной записи», – указано в сообщении консульства.

Проблемы с выдачей испанских виз происходят на фоне общей напряженности в европейской политике. Ряд стран ЕС выступает за полный запрет на въезд россиян и даже за ограничение свободы передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза.

Ранее издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что в декабре Евросоюз намерен опубликовать рекомендации по ужесточению визового режима для граждан России и других стран, признанных «враждебными».

