«До скончания века»: Медведев пригрозил карой «уродцам из ЕС»
Медведев пригрозил ЕС вечными судами за конфискацию российских активов
Обложка © Life.ru
Если Киев получит кредит, выделенный из замороженных российских активов, Россия будет добиваться судебного преследования стран ЕС в течение неограниченного времени, используя все доступные юридические возможности, а также в ряде случаев, меры, не предусмотренные судебной системой. Об этом предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«По поводу воровства российского имущества в форме «кредита Украине под российские активы», идею которого вынашивают разнообразные уродцы из Брюсселя и стран ЕС. Если это произойдёт, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века», — написал Медведев в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что Россия намерена использовать «все доступные средства» для достижения этой цели. Это включает в себя судебные разбирательства в международных и национальных судах, без каких-либо ограничений по срокам исковой давности или давности привлечения к ответственности за международные преступления.
Ранее Life.ru рассказал, что Еврокомиссия не планирует конфисковывать замороженные российские активы, но намерена использовать их для предоставления Украине кредитов на «репарации». Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен уточнила, что Украина должна будет вернуть средства только после получения выплат от России по окончании конфликта.