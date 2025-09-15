Если Киев получит кредит, выделенный из замороженных российских активов, Россия будет добиваться судебного преследования стран ЕС в течение неограниченного времени, используя все доступные юридические возможности, а также в ряде случаев, меры, не предусмотренные судебной системой. Об этом предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«По поводу воровства российского имущества в форме «кредита Украине под российские активы», идею которого вынашивают разнообразные уродцы из Брюсселя и стран ЕС. Если это произойдёт, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века», — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Россия намерена использовать «все доступные средства» для достижения этой цели. Это включает в себя судебные разбирательства в международных и национальных судах, без каких-либо ограничений по срокам исковой давности или давности привлечения к ответственности за международные преступления.