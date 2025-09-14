Конфискация замороженных активов России может разорить Запад на $285 миллиардов

Замороженные российские активы становятся всё более обременительными для западных стран, столкнувшихся с огромными долгами и дефицитом бюджетов, и всё чаще обсуждающих возможность их конфискации. Однако такой шаг может обойтись им как минимум в 285 миллиардов долларов, подсчитало РИА «Новости» на основе национальных статистических данных.

В настоящее время в странах «Большой семёрки» (G7) и Евросоюза действует схема изъятия доходов от замороженных российских активов для финансирования кредита Украине на 50 миллиардов долларов. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый «репарационный кредит» для финансирования Киева из этих доходов. При этом некоторые западные политики призывают к прямой конфискации активов. Российские власти неоднократно заявляли о готовности принять зеркальные меры в случае конфискации.

По последним доступным данным, объём прямых инвестиций стран Евросоюза, «Большой семёрки», Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2023 года составил 285 миллиардов долларов. С учётом ограничений на вывод средств недружественными резидентами из России, эта сумма может быть существенно выше.

Наибольший объём приходился на страны ЕС, в том числе на Кипр, Францию и Германию. Нидерланды потенциально могли владеть активами на сумму около 20,8 миллиарда долларов. Крупными европейскими инвесторами также являлись Италия и Австрия. На остальные страны ЕС приходилось 11,5 миллиарда долларов. Среди «Большой семёрки» крупнейшим инвестором были США, за ними следовали Япония, Канада и Великобритания. Активы Швейцарии и Норвегии на конец 2023 года составляли 27,5 миллиарда долларов и 43 миллиона долларов соответственно. Австралия инвестировала в российскую экономику 400 миллионов долларов.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив его резервы. Точный объём средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Великобритании, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, а ещё около 63 миллиардов – в неназванных странах. На начало 2022 года около половины активов Банка России на общую сумму 630,6 миллиарда долларов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.