21 сентября, 02:44

Трамп: Европейские страны должны прекратить закупать нефть у России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ded pixto

Президент США Дональд Трамп заявил, что постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер должен добиться от европейских союзников прекращения закупок российской нефти.

«Европейцы покупают нефть у России. Этого не должно происходить, правда?» — сказал Трамп во время выступления в Вирджинии в субботу.

Президент отметил, что Уитакер «не позволит этому продолжаться долго». Трамп подчеркнул, что Уитакеру следует провести консультации с союзниками США по этому вопросу.

«Мэт, они должны прекратить покупать нефть у России. Ты поговоришь с ними? Поговори с ними, пожалуйста», — обратился президент к Уитакеру.

ЕС намерен «перекрыть» нефтепровод «Дружба» вопреки протестам Венгрии и Словакии
ЕС намерен «перекрыть» нефтепровод «Дружба» вопреки протестам Венгрии и Словакии

Трамп ранее сообщал, что его администрация увеличит добычу нефти в США и снизит её стоимость. По мнению президента, уменьшение цен на нефть может привести к прекращению конфликта на Украине. Трамп надеется, что из-за нефтяного кризиса России придётся завершить СВО.

Лия Мурадьян
