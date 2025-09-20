ЕС намерен «перекрыть» нефтепровод «Дружба» вопреки протестам Венгрии и Словакии
Евросоюз намерен разработать ряд торговых ограничений, чтобы поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» существенно сократились. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как утверждается в публикации, указанные меры не относятся к 19-му пакету антироссийских санкций. Цель предлагаемых ограничений — обойти нежелание отдельных стран в Европе вводить рестрикции в отношении Москвы. Так, для принятия санкций требуется единогласное решение, а в данном случае достаточно большинства голосов. Bloomberg напоминает, что Будапешт и Братислава постоянно выступают против санкционной политики против РФ.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп требует от европейских лидеров, желающих воевать с Россией, делать это на свои деньги, самостоятельно финансировать поставки оружия Украине, отказаться от торговли с Индией и Китаем, не приобретать российскую нефть, ввести санкции и пошлины. Трамп подчеркнул, что США будут сокращать расходы в этом направлении. Как пишут американские СМИ, европейские лидеры, публично поддерживающие его, в частных беседах выражают возмущение вмешательством Вашингтона во внутренние дела ЕС.