ЕС намерен «перекрыть» нефтепровод «Дружба» вопреки протестам Венгрии и Словакии

Евросоюз намерен разработать ряд торговых ограничений, чтобы поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» существенно сократились. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждается в публикации, указанные меры не относятся к 19-му пакету антироссийских санкций. Цель предлагаемых ограничений — обойти нежелание отдельных стран в Европе вводить рестрикции в отношении Москвы. Так, для принятия санкций требуется единогласное решение, а в данном случае достаточно большинства голосов. Bloomberg напоминает, что Будапешт и Братислава постоянно выступают против санкционной политики против РФ.