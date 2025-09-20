Европейские лидеры, публично поддерживающие президента Дональда Трампа, в частных беседах выражают возмущение вмешательством США во внутренние дела ЕС. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника.

«Американские консерваторы считают их лучшим противоядием от либерализма, который они рассматривают как угрозу, подрывающую безопасность Запада», — сказано в материале.

Издание отмечает, что администрация Трампа открыто поддерживает правые партии в Великобритании, Чехии, Франции, Венгрии, Италии и других странах Европы. Резкая критика европейских либералов со стороны Вашингтона воспринимается как часть идеологической и торговой войны, некоторые чиновники даже говорят о попытках «смены режима» в Европе.

Несмотря на это, европейские лидеры продолжают публично восхвалять миротворческие способности Трампа, что, по мнению Financial Times, ведёт к потере самоуважения и представляет собой «саморазрушающий оппортунизм».