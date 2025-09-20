Европа в недоумении от новой тактики Трампа по России

Президент США Дональд Трамп дистанцируется от НАТО, выдвигая всё новые условия для введения санкций против России. Этот вывод сделала французская газета Le Figaro.

«Выдвигая своим союзникам по НАТО новые условия по санкциям против России, что Трамп делает регулярно, но никогда не реализует, он создаёт впечатление, что дистанцируется от альянса», — пишет автор статьи.