Еврокомиссия задумала усилить оборону Украины на российские деньги

Еврокомиссия предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения кредитов Украине на усиленрие обороны. Данная инициатива рассматривается как часть 19-го пакета санкций против России, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы работаем над новым решением для финансирования оборонных усилий Украины за счёт замороженных российских активов. Мы должны чётко заявить: это война России, и виновный должен за это заплатить. С остатками наличности, связанными с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине кредит на возмещение ущерба», — сказала она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что непосредственно российские активы использованы не будут, а риски по кредиту распределят между участниками схемы. Возврат займа Украиной предполагается осуществить только после получения репараций от России. Официальное предложение будет представлено в ближайшее время.