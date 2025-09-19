Владимир Путин
19 сентября, 12:32

Еврокомиссия задумала усилить оборону Украины на российские деньги

ЕК предложила использовать замороженные активы России для кредитов Украине

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Еврокомиссия предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения кредитов Украине на усиленрие обороны. Данная инициатива рассматривается как часть 19-го пакета санкций против России, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы работаем над новым решением для финансирования оборонных усилий Украины за счёт замороженных российских активов. Мы должны чётко заявить: это война России, и виновный должен за это заплатить. С остатками наличности, связанными с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине кредит на возмещение ущерба», — сказала она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что непосредственно российские активы использованы не будут, а риски по кредиту распределят между участниками схемы. Возврат займа Украиной предполагается осуществить только после получения репараций от России. Официальное предложение будет представлено в ближайшее время.

Сегодня Европейская комиссия представила новый пакет антироссийских санкций. Содержание раскрыла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Life.ru рассказал о ключевых рестрикциях, которые хотят ввести против России.

