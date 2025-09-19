Владимир Путин
19 сентября, 12:49

Каллас: ЕС планирует ввести санкции против российской платёжной системы Мир

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Micha

Еврокомиссия планирует ввести ограничительные меры против российской платёжной системы «Мир» в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в своей социальной сети.

«Мы намерены перекрыть их у истоков. Поэтому мы предлагаем принять меры против российских схем уклонения от уплаты налогов в третьих странах, в том числе с помощью криптовалют. Мы также планируем принять меры в отношении российской системы кредитных карт «Мир», — написала верховный представитель ЕС.

Каллас уточнила, что 19-й пакет санкций направлен на ограничение денежных потоков, поступающих в Россию. Европейский Союз намерен бороться с методами обхода санкций, включая использование криптовалют и альтернативных платёжных систем.

Ранее Еврокомиссия официально утвердила содержание нового, 19-го по счёту, пакета санкций против России. Пакет включает ключевые меры: снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, полный запрет импорта российского СПГ в ЕС, запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также включение в санкционный список дополнительно 118 судов, связанных с транспортировкой российской нефти.

