Каллас: ЕС планирует ввести санкции против российской платёжной системы Мир

Еврокомиссия планирует ввести ограничительные меры против российской платёжной системы «Мир» в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в своей социальной сети.

«Мы намерены перекрыть их у истоков. Поэтому мы предлагаем принять меры против российских схем уклонения от уплаты налогов в третьих странах, в том числе с помощью криптовалют. Мы также планируем принять меры в отношении российской системы кредитных карт «Мир», — написала верховный представитель ЕС.