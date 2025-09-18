Россия пригрозила ударить по Японии «продуманным» бумерангом за санкции
Захарова: Недружественные действия Японии не останутся без ответа России
Обложка © Life.ru
Россия не оставит без ответа санкции Японии и примет адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера. Об этом во время своего брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера», — сказала она.
Ранее Япония расширила санкции против России, включив в список 52 организации и 10 физических лиц. Ограничения также затронули три организации из Белоруссии. Причиной введения санкций послужила ситуация на Украине.