Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 14:03

Россия пригрозила ударить по Японии «продуманным» бумерангом за санкции

Захарова: Недружественные действия Японии не останутся без ответа России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не оставит без ответа санкции Японии и примет адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера. Об этом во время своего брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера», — сказала она.

Толпы москвичей штурмуют визовый центр: Ажиотаж из-за сезона Момидзи в Японии
Толпы москвичей штурмуют визовый центр: Ажиотаж из-за сезона Момидзи в Японии

Ранее Япония расширила санкции против России, включив в список 52 организации и 10 физических лиц. Ограничения также затронули три организации из Белоруссии. Причиной введения санкций послужила ситуация на Украине.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Япония
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar