Россия пригрозила ударить по Японии «продуманным» бумерангом за санкции

Россия не оставит без ответа санкции Японии и примет адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера. Об этом во время своего брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера», — сказала она.