Депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в утрате здравого смысла и заявил, что его психическое состояние ухудшается. Политик также предложил властям Венгрии официально признать экс-комика террористом.

«Зеленский не сходит с ума — он давно потерял рассудок и здравый смысл. Его тяжёлое психическое состояние усугубляется постоянным употреблением наркотиков, поэтому говорить о какой-либо вменяемости здесь невозможно», — написал он.

Дмитрук прокомментировал заявление Зеленского об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими украинскую границу. По мнению депутата, речь должна идти не о психическом состоянии экс-комика, а о его конкретных действиях, которые, по его словам, требуют квалификации как терроризм.