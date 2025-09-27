«Давно потерял здравый смысл»: В Раде заявили, что состояние Зеленского становится хуже
Нардеп Дмитрук обвинил Зеленского в потере рассудка после слов о дронах
Депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в утрате здравого смысла и заявил, что его психическое состояние ухудшается. Политик также предложил властям Венгрии официально признать экс-комика террористом.
«Зеленский не сходит с ума — он давно потерял рассудок и здравый смысл. Его тяжёлое психическое состояние усугубляется постоянным употреблением наркотиков, поэтому говорить о какой-либо вменяемости здесь невозможно», — написал он.
Дмитрук прокомментировал заявление Зеленского об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими украинскую границу. По мнению депутата, речь должна идти не о психическом состоянии экс-комика, а о его конкретных действиях, которые, по его словам, требуют квалификации как терроризм.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что украинские военные зафиксировали несанкционированные заходы беспилотников-разведчиков в воздушное пространство страны, которые, по предварительным данным, могут иметь венгерское происхождение. По его словам, речь идёт о «очень странных событиях» на границе с Венгрией. Зеленский сообщил, что поручил вооружённым силам провести полную проверку этих инцидентов и принять меры в ответ на возможное нарушение границы.
