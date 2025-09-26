Видит венгров в кошмарах: Сияйрто затроллил Зеленского после заявлений о дронах

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможном нарушении украинской границы венгерскими беспилотниками. Пост на эту тему появился на странице дипломата в социальной с сети.

«Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары», — написал Сийярто в социальной сети.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский заявил, что в воздушное пространство Украины зашли разведывательные беспилотники. Киев подозревает, что это могли быть венгерские БПЛА, которые наблюдали за украинскими промышленными мощностями.