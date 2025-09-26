Зеленский заявил о вторжении венгерских дронов на Украину

Украинские силы зафиксировали несанкционированные заходы в воздушное пространство страны беспилотников-разведчиков, которые, по предварительным данным, могут иметь венгерское происхождение. Об этом заявил Владимир Зеленский в своём обращении по итогам совещания с военным командованием.

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны», — написал он после военного совещания.

По его словам, основной задачей этих аппаратов могла быть разведка промышленных объектов в приграничных с Венгрией регионах Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Польша может начать сбивать российские дроны над Украиной без согласования с НАТО и ЕС. Ранее введенные ограничения, которые, по мнению следственной комиссии по вопросам «российского влияния», снижали оперативность реагирования Польши на угрозы, теперь могут быть отменены правящей коалицией. Данная мера призвана расширить свободу действий вооружённых сил.