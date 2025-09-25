Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 10:52

Польша думает ввязаться в воздушный бой с Россией над Украиной без отмашки НАТО

Польша планирует сбивать дроны РФ над Украиной без одобрения НАТО и ЕС

Обложка © Минобороны Польши

Обложка © Минобороны Польши

Польша может начать сбивать российские дроны над Украиной без согласования с НАТО и ЕС, сообщает издание Euractiv. Варшава задумала внести изменения в закон о размещении вооружённых сил за границей, который будет рассмотрен в ускоренном порядке.

Комиссия по расследованию «российского влияния» ранее раскритиковала эти изменения, указав на их негативное влияние на оперативность реагирования Польши на угрозы. Но теперь правящая коалиция намерена отменить эти ограничения, предоставив военным больше свободы в действиях.

Журналист Фази: Если Польша хочет воевать с РФ, пусть делает это самостоятельно
Журналист Фази: Если Польша хочет воевать с РФ, пусть делает это самостоятельно

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о готовности страны сбивать российские самолёты в случае их несанкционированного вторжения в воздушное пространство республики. Он предупредил Москву, что в случае падения обломков сбитого летательного аппарата на территорию НАТО любые возможные жалобы будут неуместны.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Польша
  • НАТО
  • ЕС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar