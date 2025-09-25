Польша думает ввязаться в воздушный бой с Россией над Украиной без отмашки НАТО

Польша может начать сбивать российские дроны над Украиной без согласования с НАТО и ЕС, сообщает издание Euractiv. Варшава задумала внести изменения в закон о размещении вооружённых сил за границей, который будет рассмотрен в ускоренном порядке.

Комиссия по расследованию «российского влияния» ранее раскритиковала эти изменения, указав на их негативное влияние на оперативность реагирования Польши на угрозы. Но теперь правящая коалиция намерена отменить эти ограничения, предоставив военным больше свободы в действиях.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о готовности страны сбивать российские самолёты в случае их несанкционированного вторжения в воздушное пространство республики. Он предупредил Москву, что в случае падения обломков сбитого летательного аппарата на территорию НАТО любые возможные жалобы будут неуместны.