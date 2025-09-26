Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 сентября, 15:02

«С вашей стороны умно, с моей — быстро»: Зеленский случайно высмеял сам себя в интервью западным СМИ

Зеленский неудачно пошутил на английском языке во время интервью Axios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский случайно высмеял сам себя в интервью Axios. Журналист предложил беседу в стиле его издания — «умно, быстро и по делу».

Зеленский попытался пошутить, отметив, что за всё «умное» пускай отвечает журналист, а он постарается давать быстрые ответы.

«Окей, умно это будет с вашей стороны, с моей — быстро, я попробую», — заявил Зеленский.

Зеленский заявил о вторжении венгерских дронов на Украину

Владимир Зеленский довольно неплохо говорит по-английски, но иногда от волнения совершает нелепые ошибки. К примеру, ранее он перепутал слова «skies» (небеса) и «skis» (лыжи), пока просил предоставить Украине новые системы ПВО. Это звучало так, как будто он хочет более прочные лыжи.

