«С вашей стороны умно, с моей — быстро»: Зеленский случайно высмеял сам себя в интервью западным СМИ
Зеленский неудачно пошутил на английском языке во время интервью Axios
Владимир Зеленский случайно высмеял сам себя в интервью Axios. Журналист предложил беседу в стиле его издания — «умно, быстро и по делу».
Зеленский попытался пошутить, отметив, что за всё «умное» пускай отвечает журналист, а он постарается давать быстрые ответы.
«Окей, умно это будет с вашей стороны, с моей — быстро, я попробую», — заявил Зеленский.
Владимир Зеленский довольно неплохо говорит по-английски, но иногда от волнения совершает нелепые ошибки. К примеру, ранее он перепутал слова «skies» (небеса) и «skis» (лыжи), пока просил предоставить Украине новые системы ПВО. Это звучало так, как будто он хочет более прочные лыжи.
