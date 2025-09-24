Выступая на конференции Совбеза ООН, посвященной вопросам мира и безопасности, главарь киевского режима Владимир Зеленский допустил оговорку, перепутав английские слова «skies» (небеса) и «skis» (лыжи). Об этом сообщает РИА «Новости».

Вместо того, чтобы призвать к укреплению системы противовоздушной обороны Украины, Зеленский, запнувшись, заявил о необходимости «усилить наши лыжи единой системой». Позже он осознал свою ошибку и исправился.

«Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать <...> небо единой системой, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, это заставит Россию остановить воздушные удары», — произнёс бывший комик на английском языке.

В ходе своего выступления он также повторил призыв к международному сообществу оказать давление на Россию с целью «принудить её к миру» и заявил о создании новой архитектуры безопасности усилиями Украины и её партнеров по «коалиции желающих».

Кроме того, выступая на Генассамблее ООН Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом Соединённых Штатов. Таким образом он ответил на многочисленные вопросы от представителей СМИ.