Зеленский почувствовал себя президентом США на Генассамблее ООН

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США. Данная реплика стала ответом бывшего комика на многочисленные вопросы журналистов.

«Я чувствую себя президентом США», — подчеркнул Зеленский на брифинге во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.