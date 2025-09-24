Интервидение
23 сентября, 22:23

Зеленский почувствовал себя президентом США на Генассамблее ООН

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США. Данная реплика стала ответом бывшего комика на многочисленные вопросы журналистов.

«Я чувствую себя президентом США», — подчеркнул Зеленский на брифинге во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что после того, как остатки украинского гарнизона были блокированы в районе Купянска, Владимир Зеленский пообещал Дональду Трампу рассказать «хорошие новости» с линии соприкосновения. Напомним, что Вооружённые силы России заблокировали до 700 украинских военнослужащих в Купянске Харьковской области и уже ликвидировали 250 из них. Под российский контроль перешли уже 5667 зданий из 8667 в городе. Противник превратил Купянск в мощный укрепрайон с системой огневого контроля над ключевыми дорогами и переправами через реку Оскол.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
