Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 21:56

Зеленский пообещал рассказать Трампу хорошие новости с фронта

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Главарь киевского режима Владимир Зеленский после блокировки остатков украинского гарнизона в Купянске пообещал рассказать американскому президенту Дональду Трампу «хорошие новости» с линии соприкосновения.

«Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит на фронте, у нас есть хорошие новости», — заявил бывший комик во время встречи с президентом США на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Ключ к Донбассу: Российские военные оценили значимость скорого освобождения Купянска
Ключ к Донбассу: Российские военные оценили значимость скорого освобождения Купянска

Напомним, накануне Министерство обороны России заявило, что Вооружённые силы страны заблокировали до 700 украинских военнослужащих в Купянске Харьковской области и уже ликвидировали 250 из них. Согласно информации ведомства, под российский контроль перешли уже 5667 зданий из 8667 в городе. В МО добавили, что противник превратил Купянск в мощный укрепрайон с системой огневого контроля над ключевыми дорогами и переправами через реку Оскол.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дональд Трамп
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar