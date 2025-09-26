Интервидение
Зеленский поручил военным реагировать на венгерские дроны над Украиной

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Киевский главарь Владимир Зеленский сообщил, что поручил украинским военным реагировать на якобы венгерские беспилотники, которые нарушают воздушное пространство Незалежной.

«Был доклад наших военных о, откровенно говоря, очень странных событиях на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны, и это были дроны-разведчики. Я поручил военным провести полную проверку», — заявил он в видеообращении.

По словам Зеленского, если такие дроны появятся вновь, военные должны «реагировать соответственно».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто остро прокомментировал заявления Зеленского о нарушении границы венгерскими беспилотниками. Он отметил, что Зеленский начинает сходить с ума «от хунгарофобии» и видит кошмары.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

