Лукашенко предложил Зеленскому успокоиться и перестать грозить ударами по Кремлю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому успокоиться и перестать угрожать нанесением ударов по Кремлю. Об этом политик сказал в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Говорить, заявлять можно всё. А если Кремль ударит по Банковой [улица, где находится администрация Владимира Зеленского], что там останется? Поэтому Владимиру Зеленскому надо успокоиться. Есть на столе хорошее предложение», — пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что сейчас на всех фронтах, особенно на некоторых участках, российские войска практически заняли крупные населённые пункты. Лукашенко также выразил надежду, что уже скоро сможет лично усадить Зеленского за стол переговоров и переговорить с ним.

Ранее Зеленский в интервью американским СМИ посоветовал россиянам выучить расположение бомбоубежищ и попросил у президента США Дональда Трампа «новую систему вооружения». В ответ на это зампред Совбеза Дмитрий Медведев указал, что РФ обладает таким оружием, от которого не спасут никакие бункеры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что угрозы Зеленского в адрес России указывают, что киевский режим сосредоточен на продолжении конфликта, а не на поисках мирного пути.