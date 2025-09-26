В Кремле раскрыли спектакль «вояки» Зеленского перед европейскими «кормильцами»
Песков: Зеленский пытается убедить своих кормильцев, что он хороший вояка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал резкую оценку высказываниям Владимира Зеленского. По его мнению, главарь киевского режима «сыплет угрозами направо и налево», пытаясь убедить своих новых «кормильцев» — европейцев — в том, что он «удачливый вояка».
Песков охарактеризовал такое поведение как отчаянные попытки и безответственные заявления. Комментарий представителя Кремля прозвучал в ответ на совет Зеленского российским чиновникам следить за своей безопасностью.
Ранее Зеленский в интервью западным СМИ порекомендовал россиянам выучить расположение бомбоубежищ. Он обратился к президенту Штатов» с просьбой передать ВСУ «новую систему вооружения», которая «заставит» президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Зеленского, что у РФ есть вооружение, от которого не спасут никакие укрытия.
