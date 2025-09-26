Владимир Зеленский перепутал адресатов для своих угроз о бомбоубежищах, они на самом деле должны быть направлены европейским странам. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Находясь в излишне эмоциональном состоянии, обусловленном своим традиционным занятием, Зеленский перепутал адресатов для своих угроз. А ведь бомбоубежища уже давно нужны жителям Польши, в небе которой шастают потерявшие управление украинские дроны, а ракеты натовских F-35 способствуют разрушению жилых домов. В них нуждаются датчане и норвежцы, в ужасе от украинских беспилотников закрывающие свои аэропорты и гавани. На очереди чехи и словаки, дойдёт черёд и до Германии», — сказал Ивлев в беседе с РИА «Новости».

Российский парламентарий связал происходящее с бесконтрольным вооружением Киева странами НАТО и низким уровнем подготовки насильно мобилизованных украинских военных. По его словам, последствия этой политики уже начинают сказываться на самих европейских государствах-донорах, и ситуация будет только усугубляться. Ивлев добавил, что в создавшихся условиях вопрос о том, кому на самом деле следует знать дорогу в укрытия, является чисто риторическим.

Ранее Зеленский в интервью американским СМИ посоветовал россиянам выучить расположение бомбоубежищ. Он обратился к Трампу с просьбой передать ВСУ «новую систему вооружения», которая заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Зеленского, что у России имеется вооружение, от которого не спасут никакие укрытия.