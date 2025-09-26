«Не спасёт никакое бомбоубежище»: В РФ жёстко ответили Зеленскому на угрозы в адрес россиян

Угрозы Владимира Зеленского в адрес россиян обернутся ему справедливым возмездием, от которого не спасёт ни одно бомбоубежище. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, «террористическими заявлениями» глава киевского режима рискует повторить судьбу своего кумира Гитлера, закончившего жизнь в бункере.

«Зеленскому ещё аукнутся угрозы в адрес россиян. Он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасёт никакое бомбоубежище», — сказал Рогов.

Ранее Зеленский в своём выступлении посоветовал россиянам выучить расположения бомбоубежищ. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия обладает оружием, против которого бомбоубежища бессильны.